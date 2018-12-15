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11 قتيلًا في اشتباكات بكشمير بين قوات هندية ومسلحين

عرب وعالم

اشتباكات بكشمير بين قوات هندية ومسلحين
اشتباكات بكشمير بين قوات هندية ومسلحين

وكالات - خالد الشرقاوي

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الهند

اشتباكات

كشمير

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم السبت، مقتل 11 شخصًا وإصابة 24 آخرين، في اشتباكات بين قوات حكومية ومسلحين في إقليم كشمير.

وأوضحت الشرطة، حسب "أسوشيتد برس"، أن القتلى هم 7 مدنيين و3 مسلحين وجندي واحد.

واندلعت الاشتباكات بعد أن طوقت قوات الأمن قرية في منطقة بولواما (جنوب) بزعم اختباء مسلحين فيها، وفق المصدر نفسه.

وأطلقت قوات الحكومة النار صوب متظاهرين رافضين لحكم نيودلهي وممارساتها، ما أدى إلى اندلاع الاشتباكات.

واتهم سكان محليون الأمن بإطلاق النار مباشرة على الحشود.

وتنشط في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير جماعات تقاوم منذ 1989 ضد ما تعتبره "احتلالا" لمناطقها.

ويطالب سكان الإقليم بالانضمام إلى باكستان، وذلك منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما إقليم كشمير ذو الأغلبية المسلمة.


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