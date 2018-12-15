"أوراسكوم" توقع اتفاقية مشاركة لتنفيذ مدينة في 6 أكتوبر

عصام الشربيني
وقعت شركة أوراسكوم للتنمية مصر اتفاقية شراكة نهائية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير مشروع سكني متكامل بمساحة 4.2 مليون متر مربع، في مدينة 6 أكتوبر بنظام المشاركة، وتقدر المبيعات العقارية المستهدفة للمشروع 77 مليار جنيه على مدار 8 سنوات.
ويقع المشروع على مساحة 4.2 مليون متر مربع (نحو 1000 فدان) ويتضمن فيلات وشقق سكنية ويُعد كمدينة متكاملة تشمل أنشطة تجارية وتعليمية ونادي رياضي ومراكز طبية وترفيهية.
وينفذ المشروع بنظام المشاركة في الإيرادات بواقع 26% لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والحصة المتبقية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر.
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