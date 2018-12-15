مونديال الأندية.. «البدري» يقود هجوم الترجي أمام العين

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق الترجي بقيادة معين الشعباني، تشكيل فريقه لمواجهة العين الإماراتي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2018 بالإمارات.
وجاء تشكل الترجي على النحو التالي :
بن شريفية - بن محمد – شمام – ذواذي – دربالي – كوليبالي - شعلالي – كوم - البلايلي – الخنيسي – البدري.
وتواجد المصري حسين الشحات أساسيا في تشكيل فريق العين، الذي يتكون من:
خالد عيسى، تونجو حامد، إسماعيل أحمد، كايو فيرنانديز، بندر الأحبابي، أحمد برمان، محمد فايز، محمد أحمد، تسوكاسا شيوتاني، ريان يسلم، حسين الشحات.
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