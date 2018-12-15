مونديال الأندية.. «البدري» يقود هجوم الترجي أمام العين

وتواجد المصري حسين الشحات أساسيا في تشكيل فريق العين، الذي يتكون من:

خالد عيسى، تونجو حامد، إسماعيل أحمد، كايو فيرنانديز، بندر الأحبابي، أحمد برمان، محمد فايز، محمد أحمد، تسوكاسا شيوتاني، ريان يسلم، حسين الشحات.