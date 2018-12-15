حريق بشقة يتسبب بسقوط أجزاء من منزل قديم

15 ديسمبر 2018 - 05:58 م

تلقى حى وسط الإسكندرية بلاغ من غرفة عمليات المحافظة بنشوب حريق بشقة بـ36 شارع الخواص متفرع من شارع البيومى محطة مصر، وانتقلت إلى موقع الحريق بهية عبد الفتاح رئيس حى وسط ومحروس جلال سكرتير عام الحى والمهندس النوبتجى علاء صديق ومحمد عيد منسق أزمات حى وسط وغادة خميس مدير إدارة المتابعة.

وتبين بالمعاينة أن العقار يتكون من دور أرضى وأول علوى وجزء من الثانى، وأدى الحريق بالدور الأول علوى إلى سقوط أجزاء من العقار نظرا لكون العقار من الأسقف الخشبية والحوائط الحاملة، وصادر له قرار هدم رقم 10 لسنة 2010.

تم إزالة الأجزاء المعلقة بالعقار بالدور الأول وجزء الثانى حماية للأرواح وتم إبلاغ بإخلاء للسكان بقسم محرم بك ووضع حواجز حول العقار حماية للمارة.



