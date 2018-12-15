"الرسائل الصوتية" خاصية جديدة لمستخدمي "إنستجرام"

ويرى البعض أن "إنستجرام " قد تأخر قليلًا في إتاحة هذه الخاصية، حيث إن الشركة الأم "فيسبوك" بها ميزة الرسائل الصوتية في "Messenger" لسنوات، وأصبحت الرسائل الصوتية طريقة الاتصال المفضلة بسرعة على منصات الرسائل مثل "WeChat"

و"WhatsApp" ليصبح "إنستجرام" بعد إطلاق هذه الخاصية، أكثر قابلية للتسويق في جميع أنحاء العالم، حيث تلتقط الرسائل الصوتية حصة أكبر مما نرسله ذهابًا وإيابًا لبعضنا البعض.