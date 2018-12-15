"التخطيط" تعتمد القانون المؤسسي لصندوق مصر السيادي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم اعتماد القانون المؤسسي لصندوق مصر السيادي وقرب انتهاء النظام الأساسي المنظم لأعماله واختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق، والجمعية العمومية له والمجلس الاستشاري.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم اعتماد القانون المؤسسي لصندوق مصر السيادي وقرب انتهاء النظام الأساسي المنظم لأعماله واختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق، والجمعية العمومية له والمجلس الاستشاري.

واستعرضت السعيد خلال لقائها سفير دولة الصين بالقاهرة، نشأة صندوق مصر السيادي وطبيعته، موضحة أنه صندوق استثماري تنموي يهدف إلى استثمار الأصول بفكر اقتصادي يحقق عائدا تنمويا.

واستعرضت السعيد خلال لقائها سفير دولة الصين بالقاهرة، نشأة صندوق مصر السيادي وطبيعته، موضحة أنه صندوق استثماري تنموي يهدف إلى استثمار الأصول بفكر اقتصادي يحقق عائدا تنمويا.