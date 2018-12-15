"التخطيط" تعتمد القانون المؤسسي لصندوق مصر السيادي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم اعتماد القانون المؤسسي لصندوق مصر السيادي وقرب انتهاء النظام الأساسي المنظم لأعماله واختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق، والجمعية العمومية له والمجلس الاستشاري.
واستعرضت السعيد خلال لقائها سفير دولة الصين بالقاهرة، نشأة صندوق مصر السيادي وطبيعته، موضحة أنه صندوق استثماري تنموي يهدف إلى استثمار الأصول بفكر اقتصادي يحقق عائدا تنمويا.
وأضافت أنه يتم إعداد حصر بالمشروعات والفرص الاستثمارية التى من الممكن طرحها على القطاع الخاص والمستثمرين خاصة الأصول الموجودة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن القائمة النهائية لهذه المشروعات المبدئية سيتم الاتفاق عليها بعد اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق، مقترحة كذلك إمكانية مشاركة الصناديق السيادية الصينية في الاستثمار بتلك المشروعات.