تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "ربة منزل"

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ربة منزل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو ألفتوح، محاكمة تاجر وربة منزل لاتهامهما بقتل مواطنة على أثر خلافات سابقة، لجلسة 18 فبراير لسماع الشهود.

عقدت الجلسة  بعضوية المستشارين عماد الخولى وحسين  نظمي، وأمانة سر شريف محمد.

وأسندت النيابة للمتهمين "عمرو عبد القادر السمان" تاجر،  و"محمد عبد القادر السمان" تاجر، و"ممدوح أمين" تاجر فاكهة، و"هناء عبدالقادر السمان" ربة متزل، تهمة قتل المجنى عليها "أيات قرنى شكرى" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا  لهذا الغرض سلاح أبيض وعصا شوم وتربصوا له بمحيط سكنه، وما اأن أظفروا به حتى انقض عليه المتهمان الأول والثانى، وكالا له الضربات بأداة بطشهما حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة لمؤازتهم محدثين الإصابات التى أودت بحياته.


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