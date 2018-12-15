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"هيئة المجتمعات" توفر تسهيلات لسداد قيمة أراضي النشاط الصناعي

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عصام الشربيني

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 صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن الهيئة  تمنح تيسيرات فى السداد الكامل للأراضي بنشاط صناعي، وكذا منح تيسيرات في السداد بنسب للوحدات السكنية، والإدارية، والمهنية، والمحال، وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، والفيلات المباعة بمعرفة الهيئة، لمن صدرت لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعلياً .

وأضاف في بيان: قررت الهيئة أيضا بالنسبة للأراضي الصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات - سواء بنشاط صناعي أو الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي السكنية الصغيرة والفيلات المباعة بمعرفة الهيئة والمُلغي تخصيصها - بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، ويتم إعفاؤها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة خلال شهر من تاريخ الإعلان عن التيسيرات.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم تطبق هذه التيسيرات بالشروط الآتية: أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة، وقيام جهاز المدينة بالتحقق من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقاً لما ورد بكل حالة، مشيرا إلى أنه لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان ويستثنى من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط، وقامت بسداد إجمالي قيمة أصل الأقساط المستحقة.


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