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"القابضة للمياه" توقع اتفاقًا مع "الآسيوي للتنمية" بـ300 مليون دولار

مال وأعمال

سحر نصر
سحر نصر

عصام الشربيني

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شهدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، توقيع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والبنك الآسيوي للتنمية اتفاقا لتطوير خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بقيمة 300 مليون دولار.

ويأتى هذا الاتفاق استكمالا للاتفاق مع البنك الدولى على توفير 300 مليون دولار لاستكمال المرحلة الثانية للمشروع باجمالى 600 مليون دولار، بعد أن أتاح البنك الدولى تمويلا بقيمة 550 مليون دولار خلال المرحلة الأولى.

وأكدت سحر نصر أن هذا الاتفاق فى إطار الإسراع في تفعيل وتنفيذ المشروع لدعم البنية الأساسية وتحسينها فى المناطق الريفية فى المحافظات الأكثر احتياجا فى مصر، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية.



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