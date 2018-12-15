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السويدي والمقاولون العرب توقعان اتفاقية سد تنزانيا بـ3 مليارات دولار

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السويدي
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عصام الشربيني

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وقعت مجموعة السويدي إليكتريك مع شركة المقاولون العرب اتفاق شراكة بقيمة 3 مليارات دولار لبناء سد تنزانيا خلال أربع سنوات، وقال أحمد حسونه رئيس قطاع التسويق في شركة السويدي لوكالة "رويترز" إن الشراكة تقسم بنسبة 55% لشركة المقاولون العرب و45% لشركة السويدي إليكتريك.

وذكر حسونة أن مشروع السد سيكون من أكبر السدود في إفريقيا، حيث يشمل بناء تسعة توربينات لتوليد 2100 ميجاوات من الكهرباء، وفي سياق آخر، أشار إلى أن السويدي إليكتريك وقعت اتفاق قرض تمويلي بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير.
وأكد حسونة أن القرض سيوجه لتنفيذ المشروعات الخاصة بالشركة في القارة الإفريقية.




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