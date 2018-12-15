اتفاق بين 3 شركات لإنشاء أكبر مصنع سكر في العالم

15 ديسمبر 2018 - 06:21 م



وقعت شركة الأهلي كابيتال القابضة الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري ومجموعة جمال الغرير ومجموعة موريان الإماراتية اتفاقية مساهمين بقيمة مليار دولار لاستصلاح 180 ألف فدان غرب محافظة المنيا. كما تتضمن الاتفاقية إقامة أكبر مصنع سكر أبيض من البنجر في العالم، بحسب بيان من الشركة.



وقال البيان: إن إنتاج المصنع سيساهم بشكل كبير في سد العجز بين الإنتاج المحلي من السكر والاستهلاك، والذي بلغ مليون طن في 2018، والذي سيؤدي بدوره إلى تقليل فاتورة الواردات بما قيمته حوالي 800 مليون دولار سنويًا.



وبحسب البيان تمثل الاستثمارات الإماراتية 70% من رأسمال المشروع، بينما تساهم شركة الأهلي كابيتال القابضة المصرية 30% من رأسماله. وقال جمال الغرير إن المشروع سيوفر خلال فترة إنشائه البالغة 3 سنوات 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأثناء تشغيله 1500 فرصة عمل دائمة، بالإضافة إلى نحو 50 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال الزراعة التعاقدية. مشيرا إلى أنه "يعزز من فرص التعاون الاستثماري بين الإمارات ومصر، ويعتبر مثالا جادا يحتذى به لمزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين".





