» المصري يسقط أمام ساليتاس ويقترب من وداع الكونفدرالية

15 ديسمبر 2018 - 06:53 م

سقط فريق المصري أمام ساليتاس البوركينى، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، على ملعب بورسعيد، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الافريقية.

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من المصرى، ونجح الفري فى تهديد مرمى الضيوف أكثر من مرة عن طريق محمود وادى وأحمد جمعة واسلام عيسى، ورغم استحواذ الفريق على مجريات اللقاء لكن لم تسفر هذه السيطرة عن أهداف.. فيما نجح الفريق الضيف فى تسجيل أول الأهداف فى الدقيقة 32 بتوقيع سيدريك بادورو من خطأ فادح لمدافعى المصرى.

ومع بداية الشوط الثانى، واصل المصرى هجومه على مرمى ساليتاس لكن دون خطورة حقيقية فيما استمر اعتماد الضيوف على الهجمات المرتدة وكاد يسجل هدفا جديدا فى الدقيقة 57.

وأهدر محمود وادى هدفا محققا فى الدقيقة 63 من كرة رأسية أمام المرمى وضعها برعونة فى يد الحارس البوركينى، قبل أن يهدر جريندو فرصة جديدة فى الدقيقة 65.. وفى الدقيقة 72 يضيف ساليتاس الهدف الثانى فى مرمى أحمد مسعود الذى تقاعس عن صد الكرة.

وفشل لاعبو المصرى فى تسجيل أى أهداف فى الدقائق المتبقية، لينتهى اللقاء بفوز الضيوف 2-0.