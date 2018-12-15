» منظمة التحرير تطالب الدول العربية بقطع علاقاتها مع أستراليا

15 ديسمبر 2018 - 06:55 م

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الدول العربية بقطع علاقاتها مع أستراليا، ردا على قرارها الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وفي بيان نقلت صحيفة "دنيا الوطن" مقتطفات منه، دعا عريقات، اليوم السبت، الدول العربية إلى تنفيذ قرارات قمم الجامعة العربية، التي أوجبت على جميع الدول الأعضاء قطع علاقاتها مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل (الولايات المتحدة، جواتيمالا، أستراليا).

وردا على سؤال حول إمكانية تطبيع الدول العربية التي لم تعقد معاهدات سلام مع إسرائيل، اعتبر المسؤول الفلسطيني أن هذا الأمر يعتبر "مكافأة لسلطة الاحتلال" و"استباحة للدم الفلسطيني"، رافضا حجج كل "من يدعي أنه يقوم بذلك مساعدة للشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق السبت، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون اعتراف بلاده رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مشيرا إلى أن نقل السفارة الأسترالية إلى هناك لن يتم على الفور.