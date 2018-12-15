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المحكمة التأديبية تُعاقب رئيس حي مصر القديمة

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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس حي مصر القديمة السابق، بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه وقت الخدمة، وذلك لأنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، بأن وقع تعاقد مبرم بشأن ساحة انتظار السيارات الواقعة أسفل كوبري الزهراء بنظام الاشتراك الشهري، بدون تشكيل اللجنة المنصوص عليها برئاسة رئيس الحي، وبدون إشراف من الحي على التعاقد وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن رئيس الحي خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدِ العمل المنوط به بدقة، وخالف الأحكام المنصوص عليها، من خلال قيامه بتوقيع تعاقد مبرم بشأن الساحة الكائنة أسفل كوبرى الزهراء أمام سوق أثر النبي بنظام الاشتراك الشهري، وذلك دون تشكيل لجنة وجب أن تكون برئاسته كما نص القانون، وبدون إشراف من الحى عليها وذلك بالمخالفة للقانون.

وأضافت المحكمة بأن وردت مذكرة إلى سكرتير عام حي مصر القديمة والمعروضة على سكرتير عام محافظة القاهرة، بشأن التعاقد المبرم المخالف لتعليمات مجلس إدارة مشروع انتظار السيارات من الناحية القانونية، حيث تم توقيع عقد اشتراك شهري من الحى، موقعًا عنه رئيس الحي منتحلًا صفة رئيس مجلس إدارة مشروع الساحات مقابل اشتراك شهري بمبلغ 577 جنيهًا، ودون تحديد لعدد السيارات التي سيدفع عنها مقابل الانتظار أو المساحة الكلية للساحة.

وأشارت إلى أنه ترتب على ذلك ضياع مبالغ مالية من حساب صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة نتيجة التعاقد الخاطئ، فقد تم توريد نسبة 70? بدلًا من 93 ?، ولم يتم اخطار إدارة المشروع بموعد بدء تشغيل الساحة، كما أدى بمذكرته قيام رئيس الحي بإيداع اللورد الخاص باللحى وعدد 2 سيارة قلاب وأسند مهمة الحفاظ عليها لأحد المنتفعين بالساحة.

ونوهت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب المخالفة من رئيس الحى يقيناً، ولكن المحكمة تضع في الاعتبار أثناء توقيع العقاب على المتهم، خروجه من الخدمة لذا عاقبته بغرامة تعادل الأجر الذي كان يتقاضاه.


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