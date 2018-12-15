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القبض على عصابة سرقة مساكن الشرابية

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ألقى رجال مباحث الشرابية، القبض على عاطلين، تخصصا في سرقة الوحدات السكنية بمنطقة الشرابية، وضُبط بحوزتهما على مشغولات ذهبية، ومتعلقات منزلية.

تلقى المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، بلاغًا من "محمد ر"، يفيد سرقة مشغولات ذهبية، وشاشة تليفزيون، وهاتف محمول، وجهاز "لاب توب"، ومبلغ مالي.

كشفت المعاينة، وجود كسر بنافذة المطبخ وبعثرة بمحتويات الشقة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "إسلام م"، 32سنة، سبق اتهامه في 5 قضايا، و"عمرو ف"، 27سنة.

أقر المتهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المساكن، واعترفا بارتكاب واقعتين، وأرشدا عن المسروقات بمنزلهما، وأقرا بقيامهما بصرف المبلغ المالي متحصلات الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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