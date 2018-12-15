«أبوجريشة» يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة القطن الكاميروني

أمير سعد
أعلن محمد محسن أبو جريشة، المدير الفني المؤقت لفريق الإسماعيلى، تشكيل فريقه لمباراة القطن الكاميرونى، التى ستجمعهما غدًا الأحد فى إطار جولة الذهاب لدور الــ32 ببطولة دورى أبطال افريقيا.
وجاءت القائمة على النحو التالى:
حراسة المرمى .. محمد فوزي – محمد مجدي عبد الفتاح.
خط الدفاع .. باهر المحمدي – محمود متولي – محمد مجدي الجمل – طارق طه – محمد هاشم.
خط الوسط .. حسني عبد ربه – عماد حمدي – نادر رمضان – كريم بامبو – عمر الوحش – لسعد الجزيري – عبد الرحمن مجدي – محمد صادق – محمد الشامي.
خط الهجوم .. كريستوفر ميندوجا – شكرى نجيب.
فجر05:22 ص
فجر
05:22
شروق
06:51
ظهر
11:55
عصر
14:41
مغرب
16:59
عشاء
18:29