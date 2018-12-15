» الشوط الأول.. الزمالك يسحق القطن بخماسية

15 ديسمبر 2018 - 07:54 م

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك على القطن التشادي، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب بتروسبورت، في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بدأت المباراة بانكماش ملحوظ للاعبى القطن فى وسط ملعبهم لغلق كافة المساحات أمام لاعبو الزمالك الذين سيطروا على مجريات اللعب تماما منذ الدقيقة الأولى .

تشهد الدقيقة 5 الخطورة الأولى للزمالك بعد عرضية حمدى النقاز لكن يتصدى لها حارس القطن ديارا .

ويحتسب الأوغندى براين ميرو حكم المباراة ركلة حرة مباشرة للزمالك على حدود منطقة جزاء القطن بالدقيقة 9 يسددها طارق حامد بقوة لكن يتصدى لها ديارا ببراعة .

وينجح محمود كهربا فى تسجيل أول أهداف الزمالك بالدقيقة 11 بعد هجمة منظمة بدأت بتمريره فرجانى ساسى لمحمد إبراهيم الذى مررها لكهربا ويضعها الأخير فى الشباك .

ويضيف فرجانى ساسى هدف الزمالك الثانى بالدقيقة 15 من رأسية متقنة بعد عرضية محمود كهربا من ركلة حرة مباشرة .

ويسدد أوسى أول كرة للقطن تجاه مرمى الزمالك بالدقيقة 18 لكن يتصدى لها بسهولة جنش .

ويسجل كاسونجو ثالث أهداف الزمالك بالدقيقة 22 بعد هجمة منظمة لتصل الكرة للكونغولى فى مواجهة حارس القطن ويراوغه ببراعة ويضعها فى الشباك .

وتضيع فرصة الهدف الرابع للزمالك بالدقيقة 25 بعد رأسية قوية من طارق حامد تعلو العارضة التشادية .

ويرفض الحكم الأوغندى احتساب ركلة جزاء للزمالك بالدقيقة 26 بعد سقوط حمدى النقاز داخل المستطيل الأخضر ويطالب باستمرار اللعب.

ويشارك مصطفى فتحى فى مهرجان أهداف الزمالك بتسجيل الهدف الرابع بالدقيقة 27 بعد تلقى عرضية من عبد الله جمعة يسددها مباشرة تجاه مرمى القطن .

ويهدر كهربا فرصة إضافة هدف خامس بالدقيقة 29 بعد عرضية من كاسونجو لكن الكرة تطول وتصل سهلة لحارس القطن .

وتهدأ المباراة قليلا بعد الهدف الرابع للزمالك حيث يقل حماس لاعبى الأبيض تدريجيا مع ضمان النتيجة بتسجيل 4 أهداف خلال النصف ساعة الأولى .

وكاد محمود علاء يضيف الهدف الخامس بالدقيقة 38 من رأسية متقنة لكن يتصدى لها حارس القطن قبل إعلان الحكم وجود مدافع الزمالك فى وضعية تسلل .

وينجح جنش فى التصدى لأول كرة خطيرة للقطن التشادى بالدقيقة 39 بعد تسديدة قوية .

وتضيع فرصة تسجيل خامس أهداف الزمالك بالدقيقة 40 بعد توغل محمد إبراهيم بالدفاع التشادى وتمرير الكرة لكهربا الذى سددها تجاه المرمى لكنها تصطدم بقدم كاسونجو وتخرج بجوار القائم الأيسر للقطن .

وينجح كاسونجو فى إضافة الهدف الخامس للزمالك بالدقيقة 41 بعد عرضية من التونسى حمدى النقاز تصل للمهاجم الكونغولى داخل منطقة الجزاء ولا يتوانى فى وضعها بشباك القطن .

ويهدر محمد إبراهيم فرصة تسجيل الهدف السادس بالدقيقة 43 بعد تلقى عرضية من حمدى النقاز داخل منطقة الجزاء لكن التسديدة تعلو العارضة .

ويستمر مسلسل إهدار الفرص البيضاء بعد مرور تسديدة مصطفى فتحى بجوار القائم الأيسر لمرمى القطن التشادى .

ويحتسب الحكم دقيقة واحدة وقت بدل من ضائع لكنها لا تشهد جديد لينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بخماسية نظيفة .