القبض على هاربين من قضيتي تحرش

15 ديسمبر 2018 - 07:58 م

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطلين هاربين من قضيتي تحرش وإحداث عاهة بدائرتي مركز طوخ وقليوب، وتم التحفظ على المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد يحيى راضى رئيس مباحث الجنائية، بقيام ضباط المباحث الجنائية بالقليوبية بحملة لضبط الهاربين من تنفيذ قرار النيابة العامة بضبطهم، وتم ضبط كل من "و. س" 33 سنة، فلاح ومقيم خلوة سنهرة دائرة مركز طوخ، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 18353 لسنة 2017م جنح مركز طوخ – عاهة .. وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 16 أحوال المركز تاريخية.

و" ع ش ع " 14 سنة، طالب ومقيم قليوب البلد - دائرة القسم، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 4083 لسنة 2018م إدارى قسم قليوب – تحرش وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 49 أحوال القسم تاريخه، وتم التحفظ على المتهمين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



