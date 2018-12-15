  • السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:43 م
بحث متقدم
سلع غذائية

10 ملايين جنيه غرامة في حالة عدم كتابة السعر على المنتج

البرلمان

دعوات برلمانية لغلق المواقع السلفية.. ونائب «النور» يرد

العملات الورقية

العملات الورقية المتهالكة تثير أزمات يومية في مصر

أرشيفية

نواب: دخول المواقع الإلكترونية بـ «الرقم القومي»

وزارة المالية

الحكومة تقترض 38 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

الاخوان

لهذه الأسباب.. هاجم مدير مكتب القرضاوي الإخوان

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

وزير المالية: تعديلات ضريبية جديدة

مسجد (أرشيفية)

وقف إمام مسجد "بالغ فى مدح النبي"

امم افريقيا

رسميًا.. دولة وحيدة تنافس مصر على استضافة أمم أفريقيا

السترات الصفراء

"السترات الصفراء" تزحف نحو الشانزليزيه

القبض على هاربين من قضيتي تحرش

قضايا وحوادث

ضبط
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

مريض نفسي يقتل والدته بـ«يد هون»

#

الأجهزة الأمنية تضبط عاطل بـ4 طرب حشيش

#

سقوط عصابة أستولت علي 5 مليون جنيه من البترول

#

ضبط عاطل قبل ترويجه 30 كيلو بانجو وبندقية آلي

ضبط

تحرش

البحث الجنائى

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطلين هاربين من قضيتي تحرش وإحداث عاهة بدائرتي مركز طوخ وقليوب، وتم التحفظ على المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد يحيى راضى رئيس مباحث الجنائية، بقيام ضباط المباحث الجنائية بالقليوبية بحملة لضبط الهاربين من تنفيذ قرار النيابة العامة بضبطهم، وتم ضبط كل من "و. س"  33 سنة، فلاح ومقيم خلوة سنهرة دائرة مركز طوخ، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم  18353  لسنة 2017م جنح مركز طوخ – عاهة .. وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 16 أحوال المركز تاريخية.

و" ع ش  ع " 14 سنة، طالب  ومقيم قليوب البلد -  دائرة القسم، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم  4083  لسنة 2018م إدارى قسم قليوب – تحرش   وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 49 أحوال القسم تاريخه، وتم التحفظ على المتهمين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» باكستان تستدعي السفير الإيراني بعد مقتل 6 من جنودها
» رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع «جيرالدو» 4 مواسم ونصف
» أمريكا تهدد المعارضة السورية بـ"صدام مباشر"
» لماذا هاجم «أبوتريكة» حسين الشحات؟
» ليبيا ترحل 28 مهاجرا مصريا غير شرعي
» صورة.. «الشحات» يثأر للأهلي من الترجي
» الزمالك يدك شباك القطن التشادي بسباعية
» مونديال الأندية.. «الشحات» يقود العين للفوز على الترجي
» «عباس» يعزي «هنية» في وفاة شقيقه
» إقالة مصطفى يونس من تدريب المصري
» فرنسا.. ارتفاع عدد موقوفي «السترات الصفراء» إلى 168

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر