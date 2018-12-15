«إريكيسين» يقود توتنهام للفوز على بيرنلي

15 ديسمبر 2018 - 08:15 م

حقق فريق توتنهام فوزا غاليًا أمام نظيره بيرنلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي.

ونجح الدنماركي كريستيان إريكيسين في تسجيل هدف قاتل لفريقه في الدقيقة 91، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة، ليواصل الضغط على فريق المقدمة.

ورفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد بيرنلي عند النقطة الثانية عشر في المركز السابع عشر بفارق 3 نقاط، عن فولهام متذيل الترتيب.