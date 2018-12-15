» «عباس» يعزي «هنية» في وفاة شقيقه

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وكالات - خالد الشرقاوي

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حماس

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وفاة

فتح

تعزية

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الجمعة، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، معزيا بوفاة شقيقه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت "وفا"، إن الرئيس عباس أعرب عن "خالص تعازيه لهنية بوفاة شقيقه خالد، الذي وافته المنية اليوم بغزة".

وهذا أول اتصال بين الرجلين، منذ عام تقريبا، حيث تسود خلافات شديدة بين حركتي "فتح"، و"حماس"، على خلفية فشل اتفاق المصالحة الأخيرة الموقع في القاهرة (في 12 أكتوبر 2017)، في إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وجرى آخر اتصال بين عباس وهنية في 3 ديسمبر 2017 وتباحثا فيه سبل دعم مدينة القدس، وكيفية مواجهة "التحديات الناجمة عن النوايا الأمريكية تجاه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".



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