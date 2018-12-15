«هنيدي» يسترجع ذكرياته مع علاء ولي الدين بصورة نادرة

15 ديسمبر 2018 - 09:04 م

نشر الفنان محمد هنيدي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعه بالفنان الراحل علاء ولي الدين في شبابهم، وتفاعل عدد كبير من متابعي هنيدي على الصورة داعين للراحل بالرحمة والمغفرة.

وكانت علاقة صداقة قوية قد جمعت بين الفنانين قبل وفاة ولي الدين، حيث تشاركا في أعمال مسرحية وسينمائية.

وتوفي الفنان علاء ولي الدين في عام 2003 إثر مضاعفات مرض السكري، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1985، بدأت علاقته بالفن من خلال والده الفنان سمير ولي الدين في التليفزيون، حيث شارك بالعديد من المسلسلات والسهرات التليفزيونية منذ الثمانينيات من القرن الماضي والتي منها (بابا جاي، زهرة والمجهول).

انتقل بعدها للعمل في السينما وشارك في عشرات الأفلام منذ أواخر التسعينيات، وحتى أوائل الألفينيات، والتي من أبرزها (الناظر، حلق حوش، ابن عز- عبود على الحدود).

بالإضافة إلى عمله بالسينما والتليفزيون عمل أيضًا في المسرح حيث شارك في عدة مسرحيات منها (لما بابا ينام، ألابندا).