» رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع «جيرالدو» 4 مواسم ونصف

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الاهلى

جيرالدو

حصل عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالأهلى، على توقيع جيرالدو سيلفا صانع ألعاب أول أغسطس الأنجولى مقابل مليون دولار، بعد منافسة شرسة بين المارد الأحمر والترجى التونسى.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله للنادي الأهلي بعدما سافر عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء إلى أنجولا لإتمام الصفقة.

وكلفت صفقة انتقال جيرالدو إلى الأهلي مبلغ مليون دولار، حيث أنهى القيعي كافة تفاصيل الصفقة مع النادي الأنجولي.

ولفت جيرالدو الأنظار إليه مع فريقه أول أغسطس في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث قاده لنصف النهائي.




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