مذيع "bbc" يسخر من جابر القرموطي

15 ديسمبر 2018 - 09:41 م

سخر الإعلامي أحمد الشيخ، مذيع "bbc" السابق، ومقدم برنامج 30 فبراير حاليًا، عبر اليوتيوب، من المؤهلات التي عددها الإعلامي جابر القرموطي، لأصحاب القنوات التي رفضت أن يعمل معها.

وقال "الشيخ"، في منشور له عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" قائلًا: "جابر القرموطي مستغرب إنه مش لاقي شغل في قناة وبيقول في مقاله إن من ضمن مؤهلاته إنه أول من أحضر في الأستوديو خروفا في عيد الأضحى وحمارا فى اليوم العالمي للحمار، وعربية كارو والكشري والفراخ واللحوم والفاكهة وارتدى بطانية في عز البرد ودخل الثلاجة في عز الحر".

وتابع: "مالهمش حق أصحاب القنوات بصراحة!".











