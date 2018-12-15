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ريال مدريد يهزم رايو فاليكانو بهدف «بنزيما»

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فاز فريق ريال مدريد على رايو فاليكانو، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرينجي، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإسباني.

وسجل الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريـال مدريد الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 13 ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة.

ورفع ريـال مدريد رصيده إلى 29 نقطة، محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني مؤقتًا، وتجمد رصيد رايو فاليكانو عند النقطة العاشرة، محتلًا المركز قبل الأخير بجدول الترتيب

ويستعد ريـال مدريد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يواجه فريق انتلرز في نصف نهائي البطولة الأربعاء المقبل، والمقامة في دولة الإمارات في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلتقي فريقا ريفر بليت الأرجنتيني والعين الإماراتي في المباراة الأخرى من نصف النهائي.


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