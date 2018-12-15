مئات المحتجين ينددون بسياسات الحكومة في هولندا

15 ديسمبر 2018 - 10:00 م

نظم مئات الناشطين من أنصار "السترات الصفراء"، السبت، مظاهرات احتجاجية في عدة مدن هولندية.



واجتمع قرابة 150 شخصا بالقرب من جسر "أراسموس"، ورددوا هتافات تطالب برحيل رئيس الوزراء الهولندي مارك روته من منصبه.



كما تظاهر العديد من المحتجين في مدينة لاهاي، منددين بسياسات الحكومة، بشأن قضايا عدة، مثل سن التقاعد، وتكاليف الصحة والتعليم وقضايا الهجرة.



فيما تظاهر طلاب جامعيون وموظفون في قطاع التعليم بمدينة لاهاي، الجمعة، احتجاجًا على سياسات حكومية، خصوصًا تقليص ميزانية التعليم والمنح الدراسية، وتردي ظروف العمل.

