  • السبت 15 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:21 م
بحث متقدم
أرشيفية

الهجمات ضد الأقباط.. المنيا في الصدارة لهذه الأسباب

المستشار بهاء أبو شقة

مفصولو «الوفد» يردون على «أبوشقة»: دعوتك مرفوضة

سلع غذائية

10 ملايين جنيه غرامة في حالة عدم كتابة السعر على المنتج

البرلمان

دعوات برلمانية لغلق المواقع السلفية.. ونائب «النور» يرد

العملات الورقية

العملات الورقية المتهالكة تثير أزمات يومية في مصر

أرشيفية

نواب: دخول المواقع الإلكترونية بـ «الرقم القومي»

وزارة المالية

الحكومة تقترض 38 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

الاخوان

لهذه الأسباب.. هاجم مدير مكتب القرضاوي الإخوان

مسجد (أرشيفية)

وقف إمام مسجد "بالغ فى مدح النبي"

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

وزير المالية: تعديلات ضريبية جديدة

في هذا الموعد..

"الكاف" يكشف عن الدولة المستضيفة لأمم أفريقيا

الرياضة

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الرئيس يكشف حجم الاستثمارات المصرية فى أفريقيا

#

أسامة كمال: "الرئيس موجود فى كل معركة وكل مواجهة"

#

التشكيل المتوقع لتونس في مواجهة "الفراعنة"

#

تفاصيل إعلان وظائف مجلس الدولة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم السبت، أنه سيتم الكشف عن اسم الدولة المستضيفة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل.
ووفقًا لتغريدة على الصفحة الرسمية للاتحاد القاري للعبة بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "انحصرت دائرة المنافسة على شرف استضافة بطولة أمم أفريقيا بين مصر وجنوب إفريقيا، وسيتم الكشف عن الدولة المستضيفة للعرس القاري في التاسع من الشهر المقبل".
وكان الاتحاد الإفريقي سحب التنظيم من الكاميرون ليفتح الباب أمام أي دولة آخرى راغبة في التقدم بطلب لتنظيم البطولة، على أن يكون أقصى موعد للتقديم أمس الجمعة، وتم اعتماد توقيت القاهرة لكونها مقر الاتحاد الإفريقي.
ووضع الاتحاد الإفريقي مجموعة من المعايير للدولة المتقدمة بطلب التنظيم وهي، توفر عدد 6 ملاعب لاستضافة المباريات، على أن يتم توفير ملعبين مع كل ملعب رئيسي للتدريبات، وأن يكون هناك ملعبين لا تقل سعتهما عن 15 ألف متفرج، بالإضافة إلى ملعبين بسعة لا تقل عن 20 ألف متفرج، وملعبين لا تقل سعتهما عن 40 ألف متفرج. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الغنّوشي: تونس ستستكمل ديمقراطيتها رغم "قطاع الطرق"
» "الكاف" يكشف عن الدولة المستضيفة لأمم أفريقيا
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» «cnn»: حسين الشحات يُثير ضجة بين جماهير الأهلي
» باكستان تستدعي السفير الإيراني بعد مقتل 6 من جنودها
» رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع «جيرالدو» 4 مواسم ونصف
» أمريكا تهدد المعارضة السورية بـ"صدام مباشر"
» لماذا هاجم «أبوتريكة» حسين الشحات؟
» ليبيا ترحل 28 مهاجرا مصريا غير شرعي
» صورة.. «الشحات» يثأر للأهلي من الترجي
» الزمالك يدك شباك القطن التشادي بسباعية

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر