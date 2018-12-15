وزير الداخلية الأمريكي يغادر منصبه في هذا الموعد

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن وزير داخليته رايان زينكي، سيغادر منصبه بنهاية العام الجاري.
وكتب ترامب عبر حسابه على "تويتر": "وزير الداخلية رايان زينكي سيغادر الإدارة في نهاية العام، بعد أن أنجز مهامه خلال فترة تناهز العامين، وأريد أن أشكره على خدمته لأمتنا".
كما أشار ترامب إلى أنه سيعلن عن تعيين وزير جديد للداخلية، الأسبوع المقبل.
وفيما لم يكشف ترامب عن أسباب مغادرة وزيرالداخلية لمنصبه، تحدثت تقارير إعلامية عن تعرض زينكي، لانتقادات كبيرة بسبب إهدار المال العام، وشمل ذلك تغيير 3 أبواب في مكتبه بكلفة وصلت إلى نحو 139 ألف دولار أمريكي.
ووزارة الداخلية هي وزارة حكومية تنفيذية تتبع الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة وهي مسؤولة عن الإدارة والحفاظ على معظم الأراضي والموارد الطبيعية الاتحادية. 
ويأتي الإعلان عن مغادرة زينكي لمنصبه في تلك الوزارة بعد أسبوع من مغادرة كبير موظفي البيت الأبيض وأقرب مستشاري ترامب، جون كيلي.
والجمعة، أعلن ترامب اختيار مدير الميزانية في البيت الأبيض، ميك مولفيني، وهو شخصية محافظة متشددة، لشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة.
يشار إلى أنّ عدد كبير من المسؤولين في إدارة ترامب غادروا مناصبهم قبل انتهاء مدة ولايتهم، من بينهم وزير خارجية، ومستشاران للأمن القومي، ووزير عدل. 

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