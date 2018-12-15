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قوة إسرائيلية خاصة تختطف فلسطينيا شمالي رام الله

عرب وعالم

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

المصريون ووكالات

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اختطفت قوة إسرائيلية خاصة (مستعربون)، مساء السبت، شابا فلسطينيا من قرية كوبر، شمالي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال شهود عيان، للأناضول، إن القوة استقلت مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وداهمت محلا تجاريا يعمل فيه الشاب محمد ماهر البرغوثي، واختطفته، قبل أن تغادر المكان بسرعة.
وقال الشهود إن الشاب البرغوثي هو أحد أقارب الفلسطيني صالح عمر البرغوثي، الذي قتله الجيش الإسرائيلي قبل أيام، بدعوى تنفيذه هجوما ضد مستوطنين.
والأحد الماضي، أصيب 6 إسرائيليين بجروح في إطلاق نار من سيارة مسرعة، قرب مستوطنة "عوفرا" على أراضي رام الله، حسب الشرطة الإسرائيلية. 

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