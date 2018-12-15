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شرطة باريس:

7 مصابين في الحراك الخامس لـ"السترات الصفراء"

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أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية إصابة 7 أشخاص، خلال الحراك الخامس لـ"السترات الصفراء" في باريس، السبت.
ولم تكشف الشرطة، حتى الساعة (17: 47 ت.غ) عن طبيعة الإصابات السبع، أو مدى خطورتها، حسبما نقلت شبكة "بي إف إم" التليفزيونية الفرنسية.
وفي السياق، قالت الشرطة إنه تم وضع "115 شخص قيد الحجز الاحتياطي في باريس" من أصل 168 متظاهرا تم توقيفهم، اليوم، للتحقيق معهم.
وتعد هذه الأعداد أقل بكثير مما كانت عليه الأسبوع الماضي حيث شهدت توقيف أكثر من 700 شخص في نفس توقيت اليوم (17: 53 ت.غ)، إضافة إلى إصابة 55 شخصا.
وحسب وسائل إعلام محلية، تمكنت الشرطة من إخلاء شارع الشانزيليزيه (وسط باريس) من المتظاهرين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه.
وإلى ذلك، صرحت الشرطة، عبر بيانين منفصلين، أنه تم إعادة فتح الشارع أمام حركة المرور، كما تم إعادة العمل بجميع محطات مترو الأنفاق التي كانت مغلقة في وقت سابق اليوم، على خلفية المظاهرات.
يشار أنّ الحراك الخامس لـ"السترات الصفراء"، اليوم، كان أخف وطأة من حيث عدد المشاركين، وحدة المواجهات مع الشرطة.
وشارك في احتجاجات "السترات الصفراء" حتى الساعة (16: 12 ت.غ) من اليوم، 33 ألفا و500 متظاهر، بينهم ألفين و200 بباريس، حسب وسائل إعلام محلية.
فيما شهدت فرنسا عند التوقيت ذاته السبت الماضي (16: 14 ت.غ) مشاركة نحو 77 ألف متظاهر، بينهم 10 آلاف في باريس.
وتنظم حركة "السترات الصفراء"، حراكها الخامس ضمن سلسلة احتجاجات بدأت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.
وتعتبر الاحتجاجات من أسوأ الأزمات التي تضرب فرنسا في عهد ماكرون الذي يتهمه المحتجون بـ"العجرفة" و"التكبر"، ويدعونه للاستماع إلى مطالبهم.

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