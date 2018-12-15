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مدن إسبانية تتظاهر للمطالبة برفع الحد الأدنى لأجور

عرب وعالم

بالصور.. مواجهات عنيفة مع الشرطة في مدريد بسبب وفاة مهاجر
بالصور.. مواجهات عنيفة مع الشرطة في مدريد بسبب وفاة مهاجر

المصريون ووكالات

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خرجت مظاهرات احتجاجية في أكثر من 200 مدينة إسبانية، السبت، نظمها متقاعدون للمطالبة بحماية حقوقهم العامة، ورفع الحد الأدنى من المعاش التقاعدي إلى 1080 يورو.
ونُظمت المظاهرات في الكثير من المدن الإسبانية وفي مقدمتها مدريد و فالادوليد، وبلباو وبرشلونة وإشبيلية وفالنسيا وكورونا، من قبل تنسيقية الدفاع عن معاشات المتقاعدين العامة (مجتمع مدني).
واعتبر المتظاهرون في شعاراتهم أن كلا من الأحزاب السياسية اليمينية واليسارية التي حكمت البلاد، لم تقدم حلولا أساسية لمشاكل المتقاعدين.
ومؤخرًا، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أنه يعتزم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 22%، في جلسة لمجلس الوزراء يوم 21 ديسمبر الجاري، والتي ستعقد في برشلونة، مضيفا أن الزيادة ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 2019. -

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