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عمرو أديب: فضيحة العشوائيات المصرية انتهت

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإدارة الحالية سيكتب لها تاريخيًا أنها قضت على العشوائيات، فلم تقترب إدارة في مصر من العشوائيات سوى الإدارة الحالية، معقبًا: "كنا عايشين في فضيحة عالمية ودولية، وكنا راضيين بيها، وهي العشوائيات، وهذه الإدارة الحالية نجحت في القضاء عليها".
وأوضح "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن ما يحدث في تطوير العشوائيات شئ تاريخي، فسكان العشوائيات ينتقلوا لمرحلة الإنسانية، رغم ضعف الإمكانيات، معقبًا: "بتفرج على تل العقارب، اختلفوا واتفقوا زي مانتوا عايزين، لكن في أشياء لا يمكن الاختلاف عليها".
وتابع "أديب" قائلا: "يجي حد يقولك الوحدات دي مفيهاش ملعب، ملعب إيه، لعبت نفسك على عود، هي مش منحة، لكن أسهل حاجة لأي حاكم يقول أنا واخدها كدة"، مضيفًا: "أنا هستعير جملة الرئيس الشهير، لازم نسأل منين وبكام في دولة يادوب بتمشي"، معقبًا: "زمان لما كنا ننقل عيلة بيتها هيقع، كنا نتحزم ونرقص، مين في العالم بيسلم الشقق مفروشة بالعفش".


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