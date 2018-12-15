"القومي للتغذية" يحذر من هذا الأمر الخطير

15 ديسمبر 2018 - 11:30 م

شدد الدكتور مجدي نزيه، أستاذ وحدة التثقيف الغذائي بالمركز القومي للتغذية، على خطورة سلوكيات المصريين الغذائية مما يؤثر على صحة المواطن.



وأوضح «نزيه» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، مساء السبت، إن كل التدابير التي تتخذها الدولة والحكومة لرعاية صحة المصريين، يستطيع المواطن بضربة يمينية واحدة هدمها.



وحدد «نزيه» عدة سلوكيات خاطئة، وقال: «الناس النهاردة مش قادرة تقوم ولا تتحرك من مكانها وبقت تغير التلفزيون بالريموت الكنترول، والأغذية المصنعة أصبحت تحتل مكانة رئيسية لدى الأسرة بدلاً من الأغذية المجهزة منزلياً، والناس بقت تأكل في مواعيد غير محددة، والمياة أزيحت من على الموائد واستبدلت بالمواد الغازية والعصير، وثقافة الشراء اختلفت عن زمان كان زمان المواطن بينزل يشتري احتياجاته النهاردة بينزل عشان يخزن».

