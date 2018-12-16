  • الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:37 ص
بحث متقدم
الإبراشي

تعليق ناري لـ"الإبراشي" على إحراج السيسي لمحافظ القاهرة

وزير التعليم

وزير التعليم: لا توجد امتحانات حتى الصف الرابع الابتدائي

تظاهرات فرنسا

عمرو أديب يهاجم مجددًا "السترات الصفراء".. هذا ما قاله

طعام الحسين

"القومي للتغذية" يحذر من هذا الأمر الخطير

عمرو أديب

عمرو أديب: فضيحة العشوائيات المصرية انتهت

نوح : السيسي له " ألف عين"

هذه هي رسائل "السيسي" خلال جولة اليوم

أرشيفية

الهجمات ضد الأقباط.. المنيا في الصدارة لهذه الأسباب

المستشار بهاء أبو شقة

مفصولو «الوفد» يردون على «أبوشقة»: دعوتك مرفوضة

سلع غذائية

10 ملايين جنيه غرامة في حالة عدم كتابة السعر على المنتج

البرلمان

دعوات برلمانية لغلق المواقع السلفية.. ونائب «النور» يرد

بوتن يدعو للسيطرة على موسيقى "الراب" لهذا السبب

عرب وعالم

بوتين
بوتين

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"صابرين": حواجبي السبب

#

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر

#

حريق بمزرعة نخيل فى الصف والدفع بـ4 سيارات إطفاء

#

خطة إسرائيلية للسيطرة على مواقع التواصل

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قادة الثقافة في البلاد إلى ابتكار وسيلة للسيطرة على موسيقى الراب بدلاً من حظرها.
وقال بوتن المنزعج من موسيقى الراب "إذا كان من المستحيل منعها، فعلينا أن نقودها ونوجهها".
لكن الرئيس الروسي قال في اجتماع للكرملين مع مستشارين ثقافيين، يوم السبت، إن محاولات منع الفنانين من تقديم العروض سيكون لها أثر سلبي وسيعزز من شعبية هذه الموسيقى.
وذكر بوتن أن "الراب يقوم على ثلاث ركائز: الجنس والمخدرات والاحتجاج". لكنه أبدى قلقا خاصا تجاه قضايا المخدرات السائدة في موسيقى الراب، قائلاً "هذه طريق تدهور الأمة".
تأتي تصريحات بوتين وسط حملة تستهدف الموسيقى المعاصرة التي تعيد إلى الأذهان صورة الرقابة على الفنون إبان الحقبة السوفيتية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دراسة تكشف معلومة مذهلة عن تحديد جنس الجنين
» العملات الورقية المتهالكة تثير أزمات يومية في مصر
» عمرو أديب: "الرئيس السيسي كان يقصدني بهذا القول"
» الغنّوشي: تونس ستستكمل ديمقراطيتها رغم "قطاع الطرق"
» "الكاف" يكشف عن الدولة المستضيفة لأمم أفريقيا
» وقف إمام مسجد "بالغ فى مدح النبي"
» نواب: دخول المواقع الإلكترونية بـ «الرقم القومي»
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» لهذه الأسباب.. هاجم مدير مكتب القرضاوي الإخوان
» الحكومة تقترض 38 مليار جنيه لسد عجز الموازنة
» «cnn»: حسين الشحات يُثير ضجة بين جماهير الأهلي

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر