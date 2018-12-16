» السبكي يحرج أبطال فيلمه الجديد بقرار صادم

16 ديسمبر 2018 - 05:46 ص

رفض المنتج محمد السبكي إعطاء فرصة لأبطال فيلمه الجديد "حملة فرعون" فرصة للتدرب على مشاهد الأكشن الموجودة في الفيلم المقرر تصويرها في لبنان .



وأكد "السبكي" أنه سوف يتكبد أموالًا كثيرة نظرًا لإقامة الأبطال في لبنان واستئجار المعدات ، مطالبا بإنهاء كل شيء والعودة لمصر.



وأضاف المصدر أن السبكي طلب من المخرج رؤوف عبد العزيز تصوير المشاهد دون بروفات اختصارًا للوقت والنفقات، ليعود في أسرع وقت إلى القاهرة من أجل استكمال باقي المشاهد في شوارع القاهرة، وباستوديوهات السبكي بمنطقة الحزام الأخضر.

