أديب يكشف عن الرسالة المحرجة التي وجهها له "السيسي"

16 ديسمبر 2018 - 06:23 ص

علق الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول نسب السمنة في المجتمع المصري.



وقال "أديب" خلال برنامجه المذاع على قناة "MBC مصر" : "شعرت أن السيسي يقصدني حين تحدث عن الكرش (البطن المتضخمة) .. أنا المذيع الوحيد الذي يملك (كرش) ".



وأضاف: "شعرت بخجل شديد حين تحدث الرئيس عن الإعلاميين وضيوفهم المصابين بالكرش".



وأردف: "لكن بشكل فيه شيء من الجدية .. مبادرة الرئيس (100 مليون صحة) كشفت على 17 مليون مواطن ومن الغريب أنه ثبت عدم تمتع 11 مليون منهم بالصحة الكاملة .. هؤلاء يعودون لك مرة أخرى في التأمين الصحي ويطلبون العلاج".



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات، أمس السبت، إن 25% من المصريين وزنهم طبيعي، والباقي فوق الوزن ومصاب بالسمنة، مطالبًا المواطنين بمزيد من الحركة والحرص على أوزانهم.

