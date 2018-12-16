» نهال عنبر تنصح نجلها بالابتعاد عن التمثيل .. ما السر؟

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حسام الحسيني
حسام الحسيني

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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نهال عنبر

حسام الحسيني

كشفت الفنانة نهال عنبر أنها نصحت نجلها "حسام الحسيني" بضرورة ترك التمثيل والتركيز في الإخراج لأنه أكثر تميزًا في هذا المجال .

وأضافت: "الدليل على صحة نصيحتي أنها أتت بنتائج جيدة جدًا ونجاحات" حسب صحيفة "فيتو" .

وحقق "الحسيني" الكثير من الانتشار خلال الفترة الماضية كمخرج ، من خلال بعض الأغاني المصورة المثيرة للجدل مثل أغنيتي "نمبر وان" و "أنا الملك" للممثل المصري محمد رمضان اللتين أثارتا غضبًا شديدًا في المجتمع المصري ولكنهما حققتا مشاهدات مليونية أيضًا .

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