» نهال عنبر تنصح نجلها بالابتعاد عن التمثيل .. ما السر؟

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة نهال عنبر أنها نصحت نجلها "حسام الحسيني" بضرورة ترك التمثيل والتركيز في الإخراج لأنه أكثر تميزًا في هذا المجال .
وأضافت: "الدليل على صحة نصيحتي أنها أتت بنتائج جيدة جدًا ونجاحات" حسب صحيفة "فيتو" .
وحقق "الحسيني" الكثير من الانتشار خلال الفترة الماضية كمخرج ، من خلال بعض الأغاني المصورة المثيرة للجدل مثل أغنيتي "نمبر وان" و "أنا الملك" للممثل المصري محمد رمضان اللتين أثارتا غضبًا شديدًا في المجتمع المصري ولكنهما حققتا مشاهدات مليونية أيضًا .
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