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حسين الشحات يكشف معلومة صادمة عن إساءته للترجي التونسي

الرياضة

حسين الشحات
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حسين الشحات

الترجى التونسى

كشف حسين الشحات - لاعب العين الإماراتي - حقيقة إشارته المسيئة للاعبي الترجي التونسي خلال المباراة التي جمعت الفريقين في كأس العالم للأندية .

وقال "الشحات" خلال مداخلة مع برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد" : "حين أشرت بأصابعي إلى فوزنا على الترجي بثلاثة أهداف لم أقصد الإساءة ، بل إن هذه الإشارة يقوم بها نجلي دائما فأحببت أن أكررها لكي يراها .. لقد طلبها مني".

وتابع: "تعرضت للضرب دون كرة أكثر من مرة في تلك اللقطة ولم أرغب في رد الضرب حتى لا أتعرض للطرد أو الحصول على بطاقة صفراء".

ونشبت مشادة بسيطة بين الدولي المصري حسين الشحات لاعب العين الإماراتي، وأيمن محمد ظهير أيسر الترجي التونسي في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدور الثاني لكأس العالم للأندية، بعد صراع على الكرة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وقام الدولي المصري، بعد تعدي لاعب الترجي عليه، برفع إصبعه الثلاثة بجوار وجهه، في إشارة إلى نتيجة المباراة.

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