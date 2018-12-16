مجلس الشيوخ الأمريكي تحت سيطرة "الغوغاء"

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الشيوخ الامريكى

مجلس

عبد الخالق

الغوغاء

وصف عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد أبو ظبي السابق، أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بأنهم مجموعة من الغوغاء.

وأضاف عبد الله على حسابه فى تويتر: "مجلس الشيوخ الأمريكي فيه عقلاء وفيه الغوغاء وتأكد أمس -الخميس الماضي-  بالدليل القاطع أن الغوغاء تمكنوا من السيطرة عليه مؤقتًا واجتمعوا لتمرير قرار أحمق انتقامًا من الرئيس ترامب".

وكان عبد الله قد كتب عدة تدوينات سابقة هاجم فيها أعضاء مجلس الشيوخ، حيث وصفهم بأنهم مرضي نفسيين .

وكتب وقتها علي حسابه في تويتر: "هذا السياسي الأمريكي المخضرم - جراهام - يجب أن يعرض نفسه سريعًا على أقرب طبيب نفساني في واشنطن المدينة التي يتواجد في شارع من شوارعها بالقرب من الكونجرس والبيت الأبيض نحو 1000 طبيب نفسي وهو أكبر تجمع للأطباء النفسيين في شارع واحد في العالم".

كما وصف بعض قيادات مجلس الشيوخ بأنهم مصابون بـ"جنون البقر"، وأنه يوجد حالة هستيريا واختلال نفسي وعقلي بين قيادات في مجلس الشيوخ في واشنطن.. أحدهم يبدو أنه مصاب بمرض جنون البقر المرض الأخطر على البشر".

يأتي هذا عقب تصويت تاريخي لأعضاء مجلس الشيوخ الخميس الماضي بأغلبية 56 صوتًا مقابل 41 لإنهاء الدعم العسكري للحملة التي تقودها السعودية في اليمن.

وهذه هى المرة الأولى التي يؤيد فيها أي من مجلسي الكونجرس خطوة لسحب القوات الأمريكية من مشاركة عسكرية في الخارج بموجب قانون صلاحيات الحرب.

وكان سبعة أعضاء من الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب قد انضموا  إلى الديمقراطيين لدعم الخطوة.

كما تبنى مجلس الشيوخ بالإجماع مشروع قانون يحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسئولية عن قتل خاشقجي، مشددا على ضرورة محاسبة المملكة لأي شخص مسئول عن مقتله.

وقال بوب كوركر، عضو مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري ويرأس لجنة العلاقات الخارجية: "بالإجماع... قال مجلس الشيوخ الأمريكي إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مسئول عن قتل جمال خاشقجي،  =هذا إعلان قوي،  أعتقد أنه يعبر عن القيم التي نتمسك ونعتز بها".

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