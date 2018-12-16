الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا للنجوم بالدوري

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الأهلى
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يختتم فريق الأهلي تدريباته، استعدادًا لمباراة النجوم والمُقرر لها مساء غدٍ ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة ببطولة الدوري.

ويتطلع محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق، لاستمرار مسيرة الانتصارات المحلية بعدما سبق وحقق الفريق ثلاثة انتصارات محلية.

جدير بالذكر أن التدريبات شهدت عودة الثلاثي أحمد فتحي وجونير أجاى وعلى معلول، وإن كانت المؤشرات تصب في مصلحة أحمد فتحي حيث أقترب من العودة لمباريات الفريق بعدما شارك في تدريبات الفريق الأخيرة.

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