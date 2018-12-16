"التموين" تقبل تظلمات لـ133 ألف بطاقة بديسمبر

16 ديسمبر 2018 - 09:47 ص

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنها قبلت تظلمات المرحلة الثانية بشهر ديسمبر لـ133 ألف بطاقة، بإجمالي 184.5 ألف مستفيد، تم عودتهم وإدراجهم ضمن قائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم بموجب طلبات التظلم التي تقدموا بها بمكاتب التموين خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2018.

وأشارت الوزارة فى بيان لها إلى مراجعة البيانات الخاصة بهم وبعد التأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة بها والتأكد أيضًا أنهم من المستحقين للدعم تم إعادتهم على بطاقتهم التموينية.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لن يضيع حق أي مواطن له دعم وقال: "لن نسمح بوجود أخطاء، كما أن مكاتب التموين لا تزال تتلقى تظلمات المواطنين من خلال حصولهم على استمارة أداء الخدمة وكتابة بيانات أفراد الأسرة مرفق بها صورة الرقم القومى لهم وعملية تقديم التظلمات ومراجعة بيانات المتقدمين مستمرة".

وأضاف أنه يتم إعادة من تم حذفهم فور تصحيح الأخطاء ببياناتهم وعودتهم للصرف بشكل طبيعي على بطاقتهم التموينية بشكل أسبوعي، وأى فرد يعود على البطاقة يحصل على مستحقاته التموينية كاملة سواء في صرف الخبز أو التموين.

وأكد المصيلحى، أنه لم يحدث حذف عشوائى للمواطنين من بطاقات التموين، ومن تم حذفه لم يكن لديه رقم قومى أو خطأ في الرقم القومي أو أرقام قومية مكررة على أكثر من بطاقة، وكذلك البطاقات التي بها عدد أفراد غير متناسبة مع عدد الأفراد المقيدة بالفعل، وحرصا على الحفاظ على حقوق أي مواطن فقد تم فتح باب التظلمات من خلال مكاتب التموين.