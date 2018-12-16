بالصور.. مستقبل وطن ينظم ماراثون جرى لمتحدى الإعاقة بالجيزة

16 ديسمبر 2018 - 09:58 ص

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة أمس ماراثوانا رياضيا لمتحدى الإعاقة بنادى الترسانة تحت رعاية المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان وأمين الحزب بالجيزة، تضمن تكريم للنماذج المشرفة من متحدى الإعاقة.

وأكد المهندس عبد الحميد الهوارى أمين العمل الجماهيرى بالجيزة أن الماراثون أقيم للتأكيد على قدرة متحدى الإعاقة فى الوصول لأعلى قمم النجاح فى مختلف المجالات وأن الحزب يدعم هذه الفئة بقوة، وأن هناك نماذج مشرفة يجب أن تكون قدوة لغيرها من الشباب من خلال إظهارها عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات والندوات وشرح قصص الكفاح التى عاشتها قبل الوصول إلى ما وصلت إليه، مضيفًا الفاعلية أقيمت بالتنسيق بين أمانات العمل الجماهيرى والعلاقات العامة والشباب وذوى الإعاقة.

وقال إنه حضر المارثوان عدد من القيادات التنفيذية من وزارة الشباب ومجلس الإعاقة وممثل عن محافظ الجيزة وتم اجراء الماراثون على 4 مراحل لكثرة المشاركين فيه حيث تم توزيع شهادات تقدير وجوائز عينية على الفائزين بالمراكز الأولى.

وأشار إلى أنه شارك فى الماراثون عدد من قيادات الحزب محمد عمار أمين العمل الجماهيرى وأمين الشباب المهندس أحمد صبرى وعمرو الدرملى من أمانة القبائل العربية ومنهم محمد البنا أمين التنظيم بالمحافظة والأمناء المساعدين منى ومنير وصلاح سعد وعمر زايد واللواء فوزى صلاح الدين أمين الشئون المالية والنائبة شادية ثابت وسرور الصباحى أمين قطاع الأعمال ومحمد عضو هيئة مكتب المحافظة وأعضاء هيئة المكتب اللواء أحمد نبيل وعمر القطامى وياسمين عاطف والمهندس أحمد بشير ومحمد أبو عوف ويوسف الزينى.