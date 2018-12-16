الزمالك بدون راحة استعدادًا للقطن

16 ديسمبر 2018 - 10:01 ص

رفض السويسري كريستان جروس، منح لاعبي الزمالك راحة من تدريبات اليوم، بعدما حقق الفريق فوزا عريضا بسباعية نظيفة على فريق القطن التشادي في مستهل مشواره الأفريقي بالكونفدرالية.

ويواصل الفريق تدريباته على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادًا لخوض مباراة العودة أمام القطن التشادي والمقرر لها 23 ديسمبر الجاري بتشاد.

ويخوض اللاعبين الأساسين مرانًا استشفائيًا علي هامش مران اليوم، بينما يؤدي البدلاء والمستبعدون تدريبات بدنية قوية.