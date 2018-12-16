عمارة: "متخفوش على دولة رئيسها مصحصح"

16 ديسمبر 2018 - 10:05 ص

أكد الدكتور محمد عمارة استشاري التسويق السياسي ورئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين وتعقيبًا على واقعة تعثر محافظ القاهرة في الرد على أسئلة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح سلسلة مشاريع اليوم السبت والتي عكر صفوها عدم جاهزية مسئول في الدولة بمنصب كمنصب محافظ القاهرة.

أضاف عمارة أن السيسي رئيس مراعي لضميره لا يخشى إلا الله ثم شعبه ومصلحة شعبه ولا يمكن أن يتستر على تقصير مسئول أيا كان مكانه لذلك كانت سرعة بديهة الرئيس اليوم ظهرت كالصقر وإعلاء لمبدأ الشفافية والنزاهة والمكاشفة التي عهدناه من الرئيس كان الحوار أمام الشعب كما تبلورت سرعة بديهة الرئيس اليوم في كشف عدم رضاه عن غسالات التي تجهز بها الشقق ورغبته في رفع مستوى المواطن المصري وتوفير أفضل التجهيزات حتى في أضيق الظروف معاتبا الوزيرة غادة والي أنها لا تريد أن تصرف ونجد أيضا اهتمامه ومتابعته أدق التفاصيل وتبرهن هذا في طلبه للوزير شاكر في رفع الضغط العالي لاستكمال محور ربط طريق السويس بالحي العاشر بمدينة نصر وحرصه على تعويض أهالي عزبة الهجانة التعويض العادل

اختتم عمارة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس يسابق الزمن ويجب على كل مسئول يأتي تحت قيادة الرئيس لهذا الوطن ان يعلم أنه إذا لم يكن على قدر مسئولية بناء وطن أن يجلس في بيته إكراما لهذا الوطن وإكراما لرجال تسابق الزمن.