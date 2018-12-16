مصرع وإصابة 11 فى حادث مروع بطريق أسيوط

16 ديسمبر 2018 - 10:18 ص

لفظ 5 أشخاص أنفاسهم الأخيرة، فيما أصيب 6 آخرين فى تصادم بين سيارة نقل وميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوى أمام كارتة دهشور، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بالطريق.

وعلى الفور انتقلت الأوناش لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى طريق أسيوط بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.