من ينتظر "مرسي" يشبهون الشيعة في عقيدتهم

16 ديسمبر 2018 - 10:20 ص

قال محيي عيسي القيادي الإخواني والبرلماني السابق إن الذين ينتظرون عودة مرسي أو ما يسمونه" الشرعية" ، يشبهون من ينتظر عودة " الإمام الغائب" في عقيدة الشيعة، أو "المخلص" في العقيدة المسيحية.

وأضاف عيسي علي حسابه علي فيس بوك أنه يوجد شئ غلط ، فالكيان الصهيونى يسحب البساط من تحت أرجلنا،حيث كانت نتيجة التصويت على تصنيف حماس كحركة إرهابية مرعبة رغم فشل التصويت.

وأوضح عيسي أننا فى مصر فرحنا بنتيحة انتخابات الرئاسة بين (مرسي - شفيق) ولم نجهد أنفسنا لتحليل النتائج ، منوها أننا لم نفطن أن المدن الحضرية صوتت ضد مرسي، وأن الريف فقط هو سبب الفوز أما فى نهاية المقال فالحديث أن شماعة ما يسمي بـ" الشرعية" شغلتنا عن كل قضاية الأمة.

وتابع قائلا : كانت نتيجة التصويت فى الأمم المتحدة تدل أن هناك تراجع مخيف تجاه القضية الفلسطينية لصالح الكيان الصهيونى فهناك 83 دولة أيدت القرار منها كل دول أوروبا وكثير من دول أفريقيا وأسيا وتحولت دول كنا نعدها معنا لتكون مؤيدة للكيان الصهيونى.

وأشار إلي أن العرب والمسلمون انشغلوا بخلافاتهم على الحدود والعرقيات وتركوا المجال للكيان الصهيونى خاليا وها هى دول كانت تنأى بنفسها عن الانحياز للكيان الصهيونى ، تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وأوضح أننا كنا قديما نهدد بسلاح المقاطعة أو التظاهر أو حتى البيانات كل هذا فقدناه.

الباحثون عن ما يسمي بـ"شرعية" باتت من الماضى السحيق.. يتغافلون قضايا من أصول الدين واهمين أن كل شى مؤجل لحين عودتها.

الأمة فى حالة ضياع ووهن وتكالب عليها السباع والكلاب ينهشون فى لحمها حتى صار "عظاما نخرة".