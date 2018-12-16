زوجة تخلع زوجها: "بياكل لحوم كل يوم"

16 ديسمبر 2018 - 10:29 ص

تقدمت سيدة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة فى أكتوبر لإنهاء حياتها الزوجية بدعوى تقاعس زوجها عن العمل والاعتداء عليها لعدم إعداد وجبات لحوم يوميًا.

تقول الزوجة فى دعوها: "زوجى يعمل بشكل حر، إلا أنه يفضل المكوث فى المنزل دائمًا وإنفاق أمواله دفعة بواحدة.

وتروى الزوجة: "أعمل فى وظيفة حكومية وراتبى لا يتعدى 3 آلاف جنيه، ودبت الخلافات بيننا منذ الأشهر الأولى بسبب حب زوجى الإسراف ويتركنى بدون أى أموال، وعندما أطلب منه مالًا يطالبنى بالاستدانة من أهلى".

وتضيف الزوجة: زوجى دائمًا يطلب طهى اللحوم والدواجن والأسماك بصفة يومية رغم تحمل الميزانية الشهرية بتوفير التكلفة لذلك، وعندما أمتنع عن توفير تلك الأصناف يقوم بتعنيفى وطلب الاتصال بأهلى دون حياء لإمدادى بمستلزمات المنزل غير المتوفرة لدينا".

وتابعت: أن زوجي دائم التعدى عليها، حتى فاض بى الكيل وقررت الخلع بعد أن قام بتهشيم رأسى بطفاية السجائر وأحدث بى العديد من الإصابات لرفضى الاستدانة للإنفاق عليه".