مينا: هذه شروط إصلاح العمل فى المستشفيات الجامعية

16 ديسمبر 2018 - 10:32 ص

حددت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، الأداة التى من خلالها يتم إصلاح المستشفيات الجامعية ودفعها بالكثير من عوامل التنمية، لافتة إلى أن الدكتور المصرى محمد غنيم أحد رواد زراعة الكلى فى العالم وضع خطة تنموية وتقدمية لهذه المؤسسات بشكل مبسط وراقٍ

وقالت مينا خلال تغريدتها على "تويتر": "عاوزين بجد نصلح المستشفيات الجامعية، د.محمد غنيم عمل نظام رائع نعممه بدون فلسفة".

وأضافت: "تفرغ مقابل آجر وتعليم محترم والعلاج المجاني".

وتفاعل معها عدد من نشطاء الموقع فقال حساب باسم رمسيس الثانى: "المستشفيات الجامعية بها إمكانيات تحل مشاكل الصحة والمرضى فى مصر دون إضافة جنيه جديد للميزانية خصوصًا إذا تأكدنا أنها مصدر تسويق الأساتذة ومستشفياتهم الخاصة عند المرضى الذين يذهبون إلى مستشفيات الدولة فيتم خطفهم بالرعب من المرض إلى البزنس الكبير".

وأضاف بدر محمد: "لمستشفيات الجامعية تعامل معاملة الوحدات ذات الطابع الخاص ماليًا وإداريًا وفنيًا ابحثي في قانون الوحدات دي هتعرفي كتير يا دكتورمن قلب الحدث اتحدث".