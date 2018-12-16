طقس مائل للدفء صباح اليوم على الوجه البحرى والقاهرة

16 ديسمبر 2018 - 11:18 ص

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس مائل للدفء على شمال البلاد معتدل على الوجه البحرى والقاهرة دافئ على باقى الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد أن الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غدًا بالقاهرة العظمي 20 والصغري 12 والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 وأسوان العظمى 25 والصغرى 10