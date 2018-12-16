شاهد.. إسرائيل تفجّر نفقًا رابعًا لحزب الله

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عبد القادر وحيد

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إسرائيل

حزب الله

تفجر.

نفقا رابعا

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتفجير نفق رابع لحزب الله، والذي يمتد  من جنوب لبنان إلى شمال إسرائيل.

وحدد الجيش الإسرائيلي مسار هذا النفق في وقت سابق، وأخضعه للمراقبة الإلكترونية ولمراقبة بالكاميرات، كما فعل مع الأنفاق الثلاثة السابقة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد الأربعاء الماضي، أن هذه الأنفاق تشكل "عملاً عدوانيًا واضحًا من قبل حزب الله تجاهنا وتجاه قواعد المجتمع الدولي.

واعتبر نتنياهو أنه على قوات حفظ السلام الأممية "يونيفيل" في جنوب لبنان بذل المزيد من الجهود لكبح جماح حزب الله.

كما وجّه نتنياهو تحذيرًا إلى حزب الله من أنه يعرض نفسه لـ"رد لا يمكنه أن يتخيله" إذا شن هجومًا على بلاده.

يذكر أنه عند اكتشاف الأنفاق الثلاثة السابقة، أكد الجيش الإسرائيلي أنها لا تشكل "تهديدًا وشيكًا" للسكان الإسرائيليين على الحدود.

 وأكدت حينها إسرائيل أنها وضعت عبوات ناسفة داخل النفق وحذرت أي شخص يدخله من الجانب اللبناني سيكون معرضًا للخطر.

وقد بدأت إسرائيل في الخامس من ديسمبر الجاري عملية لتدمير أنفاق تقول إنها لحزب الله، رصدتها على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

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