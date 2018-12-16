» مصرع حفيدة الرئيس الموريتانى

16 ديسمبر 2018 - 11:32 ص

لقيت حفيدة الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، حتفها في حادثة سير وقع صباح أمس السبت، بالقرب من العاصمة نواكشوط.

وأفادت وكالة "الأخبار" الموريتانية بأن ابنة نجل الرئيس الموريتاني بدر ولد محمد ولد عبد العزيز توفيت في حادث سير صباح السبت عند المدخل الشمالي للعاصمة، فيما أصيبت زوجته بجروح نقلت على أثرها للمستشفى العسكري في نواكشوط.

وأكدت تقارير إعلامية أن الحادث وقع إثر اصطدام سيارة زوجة بدر ولد عبد العزيز بشاحنة من الحجم الكبير، ما أدى إلى وفاة ابنة البالغة من العمر 3 سنوات، وقالت إن إصابة زوجة بدر "عادية ولا تتطلب تدخلاً جراحيًا".

جدير بالذكر كانت حادثة سير قد أودت أيضًا، عام 2015، بحياة نجل الرئيس الموريتاني، أحمد ولد عبد العزيز، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 24 عامًا.